Берлин, , 14:21 — REGNUM

Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные о числе просителей убежища в стране в 2018 году. Таких людей насчитывалось почти 1,8 млн человек, сообщает новостной портал T-Online 18 июля.

В число этих людей вошли все те, кто подал заявление о предоставлении им статуса беженца вне зависимости от результата рассмотрения заявки. Это на 101 тыс. человек больше, чем в 2017 году. Сюда вошли все зарегистрированные в Центральном реестре иностранцев (AZR), находящиеся в Германии по гуманитарным соображениям.

192 тыс. получили отказ в предоставлении убежища, однако 81% из них разрешено оставаться в Германии, поскольку депортация в их страны происхождения на данный момент небезопасна. Большинство получивших отказ прибыли из Ирака, Афганистана и Сербии.

Примерно 1,3 млн человек уже получили статус беженцев и право на проживание в стране. Среди них больше всего сирийцев (526 тыс. человек), иракцев (138 тыс.) и афганцев (131 тыс.). 306 тыс. человек еще ожидают решения властей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Германии, в 2018 году положительное сальдо миграции составило 400 тыс. 1,58 млн человек прибыли в страну, а 1,18 млн покинули Германию, в том числе 262 тыс. ее граждан.

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