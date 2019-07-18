Москва, , 14:11 — REGNUM

Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы седьмого созыва Алексей Венедиктов поддержал предложение председателя Мосгоризбиркома об увеличении времени проверки подписей кандидатов. Об этом он заявил в ходе заседания 18 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно поддержать предложение Горбунова об увеличении времени проверки подписей. Чтобы окружная комиссия могла рассмотреть апелляцию, жалобы от кандидатов. Не могу сказать, что комиссия хотела. Но даже если бы хотела, то просто не успела бы», — отметил Венедиктов.

Он напомнил, что окружные комиссии рассматривают подписи, собранные за кандидатов, в течение семи дней, после чего рабочая группа выдает проектное заключение. В оставшиеся три дня кандидат вправе подать на рассмотрение жалобу, однако федеральное законодательство не оставляет времени на её рассмотрение.

Отметим, что речь идёт о рекомендациях для внесения изменений в федеральное законодательство. Если они будут приняты, то вступят в силу уже на следующих выборах.

Напомним, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов выступил с предложением увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты до 15 дней.