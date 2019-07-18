Тбилиси, , 14:09 — REGNUM

Европейский суд по правам человека не нашел ни одного нарушения Европейской конвенции по правам человека в деле грузинской телекомпании «Рустави-2». Решение суд огласил 18 июля. В его ожидании генеральный директор телекомпании созвал всех своих сторонников и политических лидеров к офису «Рустави-2», чтобы поддержать телекомпанию и «не позволить властям по-своему интерпретировать решение суда». На его призыв откликнулись несколько десятков активистов, обычно собирающихся на все организуемые «Национальным движением» акции протеста, которые еще до объявления решения суда заявляли, что будут до конца защищать «независимую телекомпанию» и «свободу слова в Грузии».

Согласно решению ЕСПЧ, телекомпания «Рустави-2» принадлежит грузинскому бизнесмену Кибару Халваши, что ранее также постановили вначале Тбилисский городской суд, затем — апелляционная инстанция и под конец — Верховный суд Грузии. ЕСПЧ не согласился с доводами истцов о том, что судьи судебной системы Грузии, которые вели это дело, не были независимыми и непредвзятыми в своих решениях.

Страсбургский суд также не оставил в силе ранее введенное временное мероприятие о приостановке исполнения решения Верховного суда Грузии о передаче телекомпании ее владельцу — Халваши. В вынесенном ЕСПЧ решении также говорится, что телекомпания «Рустави-2» может обжаловать его в Большой палате Страсбургского суда.

До настоящего времени владельцами телекомпании «Рустави-2» были ООО «Телекомпания Сакартвело» (51%) и бизнесмены-братья Караманишвили: Леван (22%) и Георгий (18%). Еще 9% в ней принадлежит Нино Нижарадзе, которая истцом в Страсбургском суде не выступала. Доли в ООО «Телекомпания Сакартвело» распределены следующим образом: 50% принадлежит все тем же братьям Караманишвили, а остальные 50% — Николозу Накопия, сыну члена «Национального движения», соратника экс-президента Саакашвили Кобы Накопия. Такое распределение владельцев долей в телекомпании делает вполне понятной редакционную политику, целиком ориентированную на проведение и защиту интересов партии Михаила Саакашвили.

Специальное заявление в связи с решением ЕСПЧ сделала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, по оценке которой, дело «Рустави-2» завершилось полной победой грузинского государства.

«Суд, состоящий из 7 судей, постановил следу. щее: единогласно решил, что действие механизма приостановки исполнения решения Верховного суда Грузии нецелесообразно и он должен быть снят. Недопустимыми признал все исковые требования «Рустави-2»… Единогласно постановил, что не было нарушено право братьев Караманашвили и «Телекомпании Сакартвело» на справедливый суд», — заявила Цулукиани.

По ее же информации, решение об отмене механизма приостановки обжалованию не подлежит, так как в этой части решение было принято единогласно, что касается основной части, которая была утверждена 6 голосами против 1, она может быть обжалована в Большой палате ЕСПЧ. На вопрос о том, когда начнется исполнение решения об отмене механизма приостановки, министр ответила, что это решит новый владелец телекомпании — Кибар Халваши.

Бизнесмен Кибар Халваши судится с нынешними владельцами «Рустави 2» с 2015 года, так как считает, что при правлении Саакашвили его путем шантажа и насилия вынудили уступить телекомпанию. Тбилисский городской суд в ноябре того же года удовлетворил иск Халваши и признал его законным владельцем «Рустави 2». Братья Караманашвили и «Телекомпания Сакартвело» обжаловали это решение в апелляционном суде, который в июне 2016 года оставил в силе решение суда первой инстанции. Затем дело было обжаловано в Верховном суде, который в марте 2017 года также вынес решение в пользу Халваши.

Акция во дворе телекомпании продолжается, но лидеры грузинской оппозиции пока резких заявлений и оценок относительно решения ЕСПЧ не делают.