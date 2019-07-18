Москва, , 14:04 — REGNUM

Депутат Госдумы Федот Тумусов («Единая Россия») намерен изучить доступность медицинской помощи для аллергиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM18 июля, соответствующий депутатский запрос парламентарий направил главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Депутат интересуется наличием государственной или отраслевой программы по диагностике, лечению и профилактике аллергических заболеваний, статистикой по аллергикам в России, о существующих методах диагностики и лечения.

Тумусов опасается, что отсутствие помощи государства заболевшим может привести к экономическим и социальным последствиям.

Парламентарий призывает разработать «более современную и эффективную программу оказания помощи пациентам, страдающим аллергическим заболеванием».