Исламабад, , 14:11 — REGNUM

Национальное бюро по борьбе с коррупцией Пакистана арестовало бывшего премьер-министра страны Шахида Хакана Аббаси в четверг, 18 июля, сообщил его представитель Национальному совету по подотчетности (NAB), передает агентство Reuters.

Никаких подробностей об основании для ареста не сообщается, но в копии выданного ордера на арест, распространенной партией Аббаси «Пакистанская мусульманская лига-Н» (PML-N), указано, что он обвиняется в «коррупции и злоупотреблениях».

Аббаси, срок службы которого менее года после отставки бывшего премьера Наваза Шарифа в 2017 году, был арестован по пути на пресс-конференцию в восточном городе Лахор.

«Они сказали, что они из НАБ и забрали с собой Шахида Хакана Аббаси», — рассказал Ахсан Икбал, старший парламентарий PML-N, в телеинтервью.

В прошлом году NAB распорядился провести расследование в отношении Аббаси и Шарифа в связи с проектом терминала сжиженного природного газа. Шариф отбывает семилетний срок заключения после того, как был осужден по другому делу, о коррупции.