Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM

На секциях IV Форума регионов было предложено создать общее информационное пространство для России и Белоруссии. О результатах деятельности молодежных секций рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуры Лилия Гумерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Всего в заседаниях шести секций форума приняли участие 523 человека, из них 118 выступали с докладами. Было подписано 26 соглашений, касающихся различных инициатив в отношениях Союзного государства.

Из ключевых предложений было отмечено создание общего информационного пространства для Белоруссии и регионов России: была поддержана инициатива по созданию общей платформы, содержащей качественную информацию обо всех сферах жизнедеятельности союзных государств, с бесплатной возможностью онлайн-просмотра трансляций культурно-досуговых мероприятий, вроде концертов и спектаклей. Гумерова добавила, что идея создания полезного информационного контента прозвучала на всех секциях молодежного форума.

Среди других предложений — развитие студенческих отрядов и молодежного волонтерского движения, создание ассоциации музеев, организация стажировок по реставрации, реализация совместных кинопроектов.

Лилия Гумерова «Очень важно начинать совместные молодежные проекты уже со школьного возраста».

Двенадцать соглашений были подписаны между учреждениями культуры России и Белоруссии в Москве, Минске, Бресте, Калининграде, Могилеве и других городах — это позволило расширить культурно-гуманитарное сотрудничество от приграничного в сторону других регионов союзного государства.

Одобрение получил также совместный проект «Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров системы непрерывного профессионального образования», посвященный кадровому обеспечению инновационной экономики. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Союзного государства.

Выступление состоялось в рамках Пленарного заседания IV Форума регионов, которое проходит 18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге.

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