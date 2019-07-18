Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM

Продолжить обмен бизнес-делегациями предлагает Минску губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 18 июля.

Уточняется, что Голубев принял участие во встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаила Мясниковича с руководителями субъектов РФ и республики, в рамках которой была поднята тема развития «горизонтальных» международных связей Москвы и Минска.

Ростовский губернатор назвал регулярный обмен бизнес-делегациями эффективным инструментом сотрудничества и предложил продолжить эту практику.

Напомним, ранее сообщалось, что товарооборот между Ростовской областью и Белоруссией по итогам 2018 года вырос по сравнению с предшествующим годом на 18%.

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Стоит отметить, что в 2018 году Ростов-на-Дону и Минск стали побратимами. Цель заключённого между сторонами договора заключается в улучшении торгово-экономических отношений, сотрудничества в социальной сфере и партнерских отношений.

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