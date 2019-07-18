Москва, , 13:49 — REGNUM

Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящий момент не обсуждается. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока об этом речи не идёт», — сказал Песков.

Он добавил, что важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы. Тогда можно будет решать серьёзные проблемы «без налёта предвыборного электорального ажиотажа».

Напомним, 11 июля Путин провёл первый телефонный разговор с Зеленским. Инициатива исходила от украинской стороны. Это общение глав двух государств стало первым с момента вступления Зеленского в должность в мае 2019 года.

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