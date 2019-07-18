Москва, , 13:43 — REGNUM

Те, кто использует катастрофу МН17 для усиления давления на Россию, понимают, что наступил предел профанации «международного расследования», западную версию трагедии ждёт позорное ниспровержение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 июля, комментируя призыв властей ЕС к России «признать свою ответственность» за эту трагедию.

Как сообщалось ранее, к пятой годовщине катастрофы власти Евросоюза выпустили специальное заявление, призывающее Россию признать ответственность и провести расследование. Одновременно с этим в Службе безопасности Украины сообщили о задержании человека, якобы непосредственно причастного к трагедии, причем само задержание имело место еще два года назад. В свою очередь представители как России, так и Малайзии не считают упомянутое «расследование» беспристрастным.

«В чём причина столь мощного нагнетания политико-психологической и уголовно-политической напряжённости вокруг дела о сбитом над Донбассом малайзийском «Боинге», помимо банальных календарных соображений?

Полагаю, эта причина заключается в том, что и сам Киев, и те на Западе, кто решил использовать эту катастрофу для усиления давления на нашу страну, понимают, что наступил предел профанации «международного расследования», что позиция России непоколебима, а значит, западную версию произошедшего ждёт неминуемое позорное ниспровержение. Отсюда — похищения и аресты на Украине, отсюда же — многочисленные заявления и «призывы» к России. Своего рода упредительная «артподготовка».

Мне уже приходилось говорить, что президент России не зря согласился обсудить эту тему с голландским премьером недавно в Осаке на встрече G-7. Трудно предположить, что ещё нового российская сторона может представить мировой общественности для полноты картины произошедшего 17 июля 2014 года, но, видимо, что-то готова предъявить. Это тот случай, когда правду утаить не удастся», — отметил Михаил Демурин.