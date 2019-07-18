Москва, , 13:32 — REGNUM

Противопоставлять системы ценностей Запада и России неверно, заявил 18 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Песков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая назвала «циничной ложью» заявление президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея перестала быть актуальной для большей части человечества.

Читайте также: Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью

По словам Пескова, сравнивать жизнь в разных странах, в том числе в России и в Европе, можно и нужно, поскольку везде есть свои плюсы и минусы. Он добавил, что невозможно и неверно противопоставлять одну систему ценностей другой.

«Ну, а в остальном, наверное, все-таки мы ориентируемся именно на те суждения, которые высказал президент Путин в интервью Financial Times», — заключил Песков.

Напомним, перед саммитом G20 Путин в интервью The Financial Times заявил, что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Читайте также: Путин: Либеральная идея себя изжила

В Кремле пояснили заявление Путина об изжившей себя идее либерализма