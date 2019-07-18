Дамаск, , 13:24 — REGNUM

Похоже, что Сирийская арабская армия не стала ожидать результатов встречи в астанинском формате, которая запланирована на 1−2 августа 2019 года в городе Нур-Султан, и в ночь на 18 июля начала второй этап своего наступления на северо-западе Сирии. Кроме того, позиция Турции совершенно очевидна: у неё нет никакого желания уступать оккупированную сирийскую территорию.

В наступательных действиях сирийских военных был месячный перерыв с середины июня 2019 года. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Целью наступления является гора Зувейкат, возвышающаяся над северной частью равнины Аль-Гааб. 17 июля в район города Джурин, расположенного вдоль оси Латакия-Хама, прибыл большой конвой сирийской армии.

Вскоре после прибытия этих войск Сирийская арабская армия начала интенсивные бомбардировки и ракетно-артиллерийские обстрелы близлежащих городов Сирмания и Кабани в попытке ослабить джихадистские силы в этом районе. Затем российская авиация нанесла массированный удар по оси Идлиб-Латакия, уничтожив несколько объектов боевиков в этих провинциях, включая объекты в ключевом городе Джиср-эш-Шугур.

Сирийская армия нацелена на города Сирмания и Кабани, потому что оба города выходят на равнину Аль-Гааб, которая находится под контролем боевиков. Кроме того, захват этих двух городов даст Дамаску значительное преимущество при продвижении к Джиср-эш-Шугуру из провинции Латакия. На данный момент сирийские военные не сообщают о каких-либо успехах.

ИА REGNUM ранее информировало, что на днях боевики уничтожили на равнине Аль-Гааб в провинции Хама важный мост под названием Бейт Аль-Рас, чтобы предотвратить продвижение Сирийской арабской армии на запад провинции Идлиб.