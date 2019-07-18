Санкт-Петербург, 18 июля 2019, 13:30 — REGNUM
Национальные деловые советы РФ и Белоруссии предложили предоставить площадку для рабочих обсуждений экономических проектов союзного государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович 18 июля в рамках IV Форума регионов.
Улахович отметил, что на прошедшем заседании советов были подписаны контракты на общую сумму 8 млрд российских рублей. Однако, по словам председателя, людям сегодня не хватает заинтересованности, мотивации и даже информации о возможностях, которыми обладают Белоруссия и регионы РФ. Поэтому была предложена инициатива о внедрении 9 крупных экономических проектов в план совместной промышленной политики.
Улахович упомянул 11 «точек роста», определенных как города опережающего экономического развития — среди них были Орша, Борисов, Мозоли, Пинск, Лида и Барановичи.
Выступление состоялось в рамках Пленарного заседания Форума Регионов России и Белоруссии «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белоруссии и России», которое прошло 18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге.
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