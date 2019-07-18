Бишкек, , 13:10 — REGNUM

Японское правительство намерено предоставить Киргизии более 2 млрд йен (свыше 1,2 млрд рублей) финансовой помощи. Как сообщает пресс-служба министерства финансов, соответствующие документы подписали глава минфина Бактыгуль Жеенбаева и японский посол Ямамура Ёсихиро.

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Из этих денег 1 млрд 785 млн йен (1 млрд 37,8 млн рублей) планируется потратить на реализацию проекта реконструкции моста через реку Урмарал на 82-м километре автотрассы «Талас — Тараз», являющейся международным транспортным коридором, соединяющим Киргизию с Казахстаном.

А оставшиеся 302 млн йен (175,6 млн рублей) выделят в рамках «Программы стипендий для развития человеческих ресурсов» на то, чтобы отправить учиться в Японию 19 молодых государственных и муниципальных служащих из Киргизии. По итогам обучения один из них должен будет получить докторскую степень, а еще 18 — степень магистра.

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