Москва, , 13:09 — REGNUM

Кандидатам в депутаты Московской городской думы необходимо возвращать подписи избирателей, невзирая на заключение графологов об их недостоверности. Соответствующую рекомендацию Мосгоризбиркому озвучил российский политик Владимир Рыжков в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, сообщает ИА REGNUM.

Рыжков пояснил, что подписи необходимо возвращать при условии наличия показаний избирателя, о том, что подпись действительно принадлежит ему.

«Кандидат беззащитен перед графологом. Графолог может написать тысячу, пять тысяч, десять тысяч фальшивых подписей, защиты от этого никакой нет. Конституция гарантирует гражданам свободные выборы как в части быть кандидатом, так и за кого подписаться. В данном случае нарушается конституционное право как кандидата на участие в выборах, так и гражданина по поддержке этого кандидата», — уточнил Рыжков.

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