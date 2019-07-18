Дамаск, , 13:07 — REGNUM

Активизировалось применение авиации на северо-западе Сирии. Российские ВКС и сирийские ВВС, начиная с 15 июля, уничтожили семь баз и складов оружия и боеприпасов джихадистов в провинциях Идлиб и Хама. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Под авиаудары попали объекты террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Речь идет о городах Хан-Шейхун, Термала, Кафр-Айн и Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб. В ходе атаки с воздуха на Джиср-эш-Шугур было уничтожено несколько иностранных джихадистов — из Чечни.

Удары также были нанесены по северу провинции Хама, по объектам джихадистов в городах Таль-Хаваш и Хавиджа.

Сообщается также, что Сирийская арабская армия приняла жесткие меры безопасности вблизи турецкой границы с провинцией Латакия после серии недавних нападений джихадистов на её позиции в Туркменских горах. Цель атак боевиков состояла в том, чтобы взять под контроль гору Захи, которая выходит на стратегический город Рабия.