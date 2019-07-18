Астрахань, , 13:00 — REGNUM

В Астраханской области после возбуждения 17 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов были задержаны шесть человек. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Были задержаны исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ области, экс-министр строительства и ЖКХ, бывший глава Наримановского района, глава Астраханского сельсовета и двое предпринимателей. Вопрос об избрании им мер пресечения решается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ сообщил о 17 уголовных делах, возбуждённых в отношении астраханских чиновников и бизнесменов. Все они подозреваются в мошенничествах и превышении должностных полномочий. Все дела связаны с реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья — эта проблема до сих остаётся одной из главных в Астраханской области. Возбуждению уголовных дел предшествовал рейд по аварийным домам Астрахани, который врио губернатора Игорь Бабушкин провёл вместе с заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем.

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