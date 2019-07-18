Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM

По итогам 2018 года товарооборот между Ростовской областью и Белоруссией составил 316 млн долларов США. Это на 18% больше, чем за 2017 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 18 июля.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в основе товарооборота — подсолнечное масло, продукция крупяной промышленности и ряда промышленных предприятий.

В качестве примера донской глава привёл продукцию Новочеркасского электровозостроительного завода. Предприятие ежегодно поставляет «Белжелдорснабу» и «БелАЗу» запчасти для магистральных электровозов.

«В свою очередь, товары белорусских предприятий пользуются заслуженным спросом в Ростовской области. За 2017−2018 годы на Дону установлено 457 единиц лифтового оборудования производства «Могилёвлифтмаш». В этом году планируется заменить еще 182 единицы», — отметил Голубев.

Стоит отметить, что первое соглашение о сотрудничестве Ростовской области с Белоруссией было подписано в 2002 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ходе визита донской делегации в Минск был подписан протокол о развитии сотрудничества между Белоруссией и Ростовской областью на 2017−2019 годы.

В марте текущего года в Ростове-на-Дону побывал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Он подчеркнул, что Ростовская область и Беларусь — выгодные друг для друга партнёры.

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