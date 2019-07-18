Таллин, , 12:48 — REGNUM

18 июля правительство Эстонии обсуждает законопроект о двойном гражданстве, согласно которому граждане страны по рождению могли бы иметь также гражданство других стран, перечисленных в законе. Об этом сообщает издание err.ee

Согласно законопроекту, внесённому Партией реформ, эстонское гражданство могли бы получить граждане других стран, которые имели его до 26 февраля 1992 года, но в настоящее время по каким-то причинам его не имеют. Также гражданство Эстонии по рождению смогли бы получить лица и их прямые потомки, которые могли бы стать гражданами Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года между Эстонией и Советской Россией, но не приняли его, и обосновались на территориях, не входящих сейчас в состав Российской Федерации.

Даже в таком «мягком» виде законопроект категорически не нравится эстонским националистам. Председатель радикально-националистической партии EKRE и министр внутренних дел Март Хельме заранее поставил всех в известность, что на заседании правительства будет выступать против законопроекта.

Ранее партия EKRE и Департамент полиции и погранохраны выступили против внесённого Социал-демократической партией законопроекта о предоставлении гражданства детям, родившимся в Эстонии, независимо от гражданства их родителей. Таких детей в стране рождается всего несколько десятков в год.