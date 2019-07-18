Киев, , 12:49 — REGNUM

Социологическая группа «Рейтинг» сегодня, 18 июля, за несколько дней до проведения на Украине досрочных парламентских выборов обнародовала очередные данные об электоральных предпочтениях населения страны, передает корреспондент ИА REGNUM

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями». Также, по данным социологов, преодолевают проходной барьер партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,5%), «Европейская солидарность» Порошенко (7,7%), «Батькивщина» Тимошенко (6,9%) и партия «Голос» Вакарчука (5,9%).

Сохраняют шансы преодолеть избирательный барьер в 5% партия «Сила и честь» Игоря Смешко (3,8%) и «Оппозиционный блок» — 3,1%. Рейтинг других политических сил составляет менее 3%.

Напомним, что по пропорциональной системе избирается половина Верховной рады Украины, вторая половина депутатов проходит в парламент по мажоритарным округам.

«Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских выборов. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившийся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело — народ хочет перемен. И не просто перемен — радикальных перемен, таких, чтобы с политической карты Украины это цунами смело всех без остатка», — комментирует данные соцопроса политический эксперт Сергей Гайдай.

Эксперт отмечает, что эта волна «рано или поздно» схлынет, вполне возможно, уже к осенним холодам, но многие нынешние топ-политики у этому времени будут списаны со счетов.

«Да, конечно, будет похмелье. Да, конечно, будет много — «а мы говорили вам». Да, у многих наступит тоска по прежним и привычным персонажам. Да. будет много рассуждений о хреновом народце, дебилах избирателях и о том — что это вы все кто голосовал — виноваты! Но для многих из украинских политиков их время уходит или уже ушло навсегда», — резюмирует Гайдай.

ИА REGNUMнапоминает, что досрочные парламентские выборы на Украине должны состояться в ближайшее воскресенье, 21 июля.