Москва, , 12:42 — REGNUM

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

Устанавливается возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности. Ограничение может быть введено на срок до пяти лет.

«В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен», — сообщил Пискарев.