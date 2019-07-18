Санкт-Петербург, 18 июля 2019, 12:47 — REGNUM
Россия и Белоруссия активно развивают сотрудничество в сфере высоких технологий: биомедицины, ядерной энергетики, нанотехнологий и космической отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков в рамках работы IV Форума регионов, проходящего в Санкт-Петербурге.
Одним из ключевых совместных научных проектов Котюков отметил развитие Российско-Белорусского университета.
Министр также рассказал о совместной разработке молодежного проекта, посвященного 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне — агитпоезде «Брест-Владивосток». Инициатива, по мнению Котюкова, получила поддержку и отклик среди молодежи и молодежных структур.
Пленарное заседание IV Форума регионов проходит в Санкт-Петербурге 18 июля 2019 года. Форум регионов России и Белоруссии в этом году посвящен теме «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белорусси России».
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