Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM

Россия и Белоруссия активно развивают сотрудничество в сфере высоких технологий: биомедицины, ядерной энергетики, нанотехнологий и космической отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков в рамках работы IV Форума регионов, проходящего в Санкт-Петербурге.

Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ «В сфере науки у нас кристаллизовалось 4 основных направления. Это биомедицина, ядерная энергетика, транспортные космические системы, вопросы индустрии нано-систем по различным направлениям».

Одним из ключевых совместных научных проектов Котюков отметил развитие Российско-Белорусского университета.

Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ «К 34 существующим соглашениям в рамках Форума подписано еще три новых. Мы считаем, что это далеко не предел. География сотрудничества может расширяться, и мы считаем, что одно из ключевых направлений нашей совместной деятельности — расширение доступности самого высококлассного по мировым меркам российского образования для ребят, поступающих как с территории Российской Федерации, так и из Республики Беларусь».

Министр также рассказал о совместной разработке молодежного проекта, посвященного 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне — агитпоезде «Брест-Владивосток». Инициатива, по мнению Котюкова, получила поддержку и отклик среди молодежи и молодежных структур.

Пленарное заседание IV Форума регионов проходит в Санкт-Петербурге 18 июля 2019 года. Форум регионов России и Белоруссии в этом году посвящен теме «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белорусси России».

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