Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM

В Ростовской области военных лётчиков подняли в небо по тревоге. Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ Южного военного округа (ЮВО) провели тренировки по перехвату условного нарушителя государственной границы России. Об этом информирует пресс-служба ЮВО.

Перехват условного нарушителя экипажи провели в ходе плановых учений. В операции приняли участие более 20 лётчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО ЮВО. Военнослужащие отработали задачи не только в одиночку, но и в составе пар, звеньев и групп. Затем в небе были отработаны элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия с выполнением фигур высшего пилотажа.

«При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты провели в воздухе свыше 200 минут», — уточнил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

ИА REGNUM напоминает, что несколько дней назад в Крыму началось лётно-тактическое учение Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации. В тренировках принимают участие более 2400 военнослужащих ВДВ и 40 самолётов Военно-транспортной авиации.

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