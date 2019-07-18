Кишинёв, , 12:26 — REGNUM

Парламент Молдавии назначил трех новых членов Центральной избирательной комиссии. Как передает ИА REGNUM, их выдвинули партии правящей коалиции: Павел Думитру от платформы DA, Дорин Чмил от партии «Действие и солидарность» и Максим Лебединский от Партии социалистов.

За них проголосовали фракции правящей коалиции — 54 депутата. В тот же день новые члены ЦИК принесли присягу. В ближайшее время в ЦИК должны быть назначены и представители от оппозиции. Ранее три члена ЦИК, включая председателя Алину Русу ушли в отставку.

Прежний состав Центризбиркома считался подконтрольным олигарху Владимиру Плахотнюку, который «захватил» и в течение нескольких лет единолично контролировал всю государственную систему Молдавии. 14 июля Плахотнюк был отстранен от власти и бежал из страны.