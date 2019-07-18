Берлин, , 12:16 — REGNUM

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце потребовала ввести высокий экологический сбор в сфере авиаперевозок, который обернется повышением стоимости авиабилетов. Свое мнение она озвучила в интервью газете Rheinische Post 18 июля перед заседанием министерства, посвященным обсуждению налогов, связанных с выбросом углекислого газа.

«Я придерживаюсь мнения, что воздушное сообщение также должно нести расходы, связанные с выбросом парниковых газов, и это должно быть отражено в ценах на авиабилеты», — сказала она.

Лучшим вариантом было бы общеевропейское единство в этом вопросе, но Германия не может ждать. Не должно быть такого, чтобы авиаперевозки по некоторым маршрутам были дешевле железнодорожных, подчеркнула Шульце.

«Поэтому я выступаю за то, чтобы в качестве первого шага повысить немецкий сбор. Франция уже двигается в этом направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля министр транспорта Франции объявила о повышении цен на авиабилеты с 2020 года. Экологический сбор составит от €1,5 до €18 за билет.