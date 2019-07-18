Тула, 18 июля 2019, 12:11 — REGNUM
Тульскую область давно продвигают как передовой регион во многих сферах. Федеральные чиновники в регион зачастили. Очередной визит председателя российского правительства Дмитрия Медведева — тому доказательство. Большинство экспертов в факте приезда премьер-министра не видят ничего сверхъестественного, но если заглянуть в суть, проанализировать места посещения и поднятые темы визита Медведева, то «месседж» читается в адрес глав других субъектов.
Через Тулу Россия будет выходить на международный уровень
Официальный визит премьер-министра правительства России Дмитрия Медведева в Тулу стартовал с завода «Тула-Сталь» — нового промышленного гиганта, который выпустил первую продукцию в мае 2019 года. По прогнозам, за 11 работы предприятие перечислит в бюджеты разных уровней порядка 35 млрд рублей налогов и обеспечит работой 1800 человек. Медведев заявил том, что у «Тула-Стали» намечен выпуск сложной продукции, которая позволит России выйти на международный рынок.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что это первое в истории современной России новое высокотехнологичное производство на базе конвертерной технологии выплавки стали. Завод стал одним из крупнейших и важнейших проектов, реализованных в отрасли за последние 25 лет. Инвестиции составили 55 млрд рублей. Завод будет производить высококачественный сортовой прокат, легированную сталь для нужд машиностроения, станкостроения, автомобильной индустрии, нефтяной и газовой отраслей. И одно из главных сообщений, что продукцию предприятия планируют использовать для реализации национальных проектов и продвигать их в сфере импортозамещения.
На первый взгляд, посещение ведущего российского производителя и экспортера товарного чугуна в Туле — не больше чем ознакомление и проверка, так сказать, «все ли на месте». Но за этим можно усмотреть, скорее, показательное событие. По мнению главного редактора информационно-аналитического агентства «Национальный эксперт», к. э. н. Михаила Белого, тульскому губернатору удалось сформировать региональный бренд, согласно которому Тульская область становится точкой притяжения чиновников. И упор сделан на ключевую точку — промышленность.
Подобные посещения, по мнению Михаила Белого, автоматически выводят Дюмина в хедлайнеры региональной политики, это «своего рода «лакмусовая бумажка», которая демонстрирует, что Тульская область — локомотив, на который делается ставка, особенно сегодня, когда страна переживает экономическую стагнацию, когда доходы населения падают».
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Экскурсия с губернатором
Культурную программу для Дмитрия Медведева в Туле тоже детально продумали, а гидом по знаковым местам (что примечательно — обновленным) выступил сам губернатор. Алексей Дюмин не упустил возможность лично продемонстрировать новое лицо города: отреставрированный Тульский кремль, который станет главной площадкой празднования 500-летия в 2020 году, Успенский собор, где началось восстановление живописи, музей археологии, где на днях стартуют работы по созданию археологического окна по аналогии с Московским Кремлем.
Достопримечательностью оружейной столицы, которой гордится регион с недавних пор, стал музейный квартал на улице Металлистов. Здесь и пешеходная зона, и реконструированные коммуникации, и туристическая инфраструктура.
Медведев прогулялся и по Казанской набережной, которую открыли для туляков и туристов спустя 100 лет.
В этом вопросе Тульская область только набирает обороты, которые запустили с «двигателем» под названием «Тула — новогодняя столица России». Туризм в регионе начали развивать относительно недавно и в региональном комитете по развитию туризма признались, что одним из основных эффектов станет экономический — увеличение налоговых поступлений в бюджет. Но и улучшения качества сервиса и соединение всех удобств с познавательной функцией со счетов, конечно, не списывают.
Как ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM признавалась глава комитета по развитию туризма Тульской области Лариса Соломатина, продвигать туристическую индустрию региона также помогает бизнес как малый региональный, так и крупный федеральный. А это еще один бонус в копилку местным властям.
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Комфорт для каждого
О том, что место проведения основной программы визита и встречи с участниками экспертного совета сообщества «Формируя пространство развития» выбрано неслучайно, сказал сам Дмитрий Медведев. Премьер-министр не скупился на слова и назвал Тулу историческим городом.
В российских городах сегодня этого не хватает —скверов, парков и мест, где можно отдохнуть с семьей и друзьями. Национальный проект «Жилье и городская среда» призван решить этот острый вопрос, тем более средства из федерального бюджета на эти цели выделяются большие — 105 млрд рублей в 2019 году. По словам Медведева, почти половина пойдет на благоустройство городов и населенных пунктов.
И здесь, как говорится, Тульская область преуспела. Глава региона Алексей Дюмин практически на каждом совещании и выездах в районы поручает чиновникам работать с внебюджетными источниками. К примеру, вторую очередь парка «Патриот» возведут за счет инвестора, на Пролетарской набережной уже в августе появится бетонный скейт-парк, тоже на внебюджетные средства. Поэтому работу с инвесторами и снижение нагрузки с областного бюджета можно назвать фишкой Тульской области.
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Эксперт отметил, что вопросы, которые были в центре внимания, — ключевые для каждого жителя не только Тульской области, но и всей страны: рабочие места, достойная оплата, комфортные условия для проживания и отдыха.
Отметим, что в проекте «Формирование комфортной городской среды» в регионе принимают участие 26 муниципалитетов. За последний год удалось благоустроить 509 дворовых и 63 общественные территории. Финансовое обеспечение существенное: на 2019 год выделено размере 798,8 млн рублей. Из них из областного бюджета поступит 228,3 млн рублей, а из муниципальных — 106,9 млн рублей.
Кроме того, подтверждением статуса Тулы и региона как комфортной общественной территории стало второе место в рейтинге 2018 года по воплощению проекта «Формирование комфортной городской среды».