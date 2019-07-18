Москва, , 12:08 — REGNUM

В Москве пройдёт общегородской тест для второго этапа апробации системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Об этом в ходе заседания заявил председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тест посвящен теме обращения с безнадзорными животными — по словам Венедиктова, вопрос актуален для москвичей. В частности, горожан спросят о согласии на усыпление бездомных кошек и собак.

Регистрация на тест открыта с сегодняшнего дня до 22 июля включительно на портале mos.ru. 23 июля тест будет открыт для всех.

«Мы сможем ещё раз протестировать систему с большими потоками людей и по вопросу, не связанному с выборами, но сделанному как выборы, который затронет многих. Электронное голосование — это стандарт выборов. Нужно доказать, что все чисто в Москве», — пояснил Венедиктов.

Напомним, 11 июля студенты 93 московских вузов протестировали онлайн-систему голосования на выборах депутатов Мосгордумы. В системе были выявлены сбои технического характера, также зафиксирована хакерская атака.