Киев, , 12:12 — REGNUM

Обращение с просьбой инициировать расследование по факту публикации «неправильной» карты Украины в газете «Карпатия» направил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок. Об этом он написал 18 июля на своей странице в Twitter.

Обращение направлено в генеральную прокуратуру и службу безопасности Украины (СБУ). Министр обратил внимание на передовую страницу газеты «Карпатия», принадлежащей организации «Общество венгерской культуры Закарпатья».

Иллюстрацией к статье «Венгр, вставай!» стала карта, в которой часть территории Украины принадлежит Венгрии. Божок навал публикацию «сепаратистской».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Закарпатскую область Украины по приглашению народного депутата Василия Брензовича. В Киеве обвинили Будапешт во вмешательстве во внеочередные парламентские выборы на Украине.

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