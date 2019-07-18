Анкара, , 11:54 — REGNUM

Сегодня, 18 июля, на авиабазу Мюртед под Анкарой прибыл пятнадцатый по счёту самолёт с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщили в минобороны Турции.

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«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился 15-й самолёт на авиабазе Мюртед», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки компонентов для С-400 в рамках контракта, заключённого между Россией и Турцией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, начались 12 июля. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, их завершение планируется на апрель 2020 года.

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Напомним, эта сделка между Москвой и Анкарой вызвала недовольство со стороны Вашингтона, который потребовал отказаться от закупки российских С-400 в пользу американских систем ПВО Patriot. В Белом доме заявили, что покупкой российских ЗРК Турция, которая долгое время была надёжным партнёром НАТО, подрывает «приверженность, которую выражают все союзники альянса по отказу от приобретения российских систем».