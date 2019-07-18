Киев, , 11:45 — REGNUM

Депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отменят через Конституционный суд закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или закон о защите украинского языка). Об этом 18 июля завил в Днепропетровске внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

Юрий Бойко (cc) Вадим Чуприна

«Ситуация в стране, в принципе, стихает… Несмотря на принятие закона о языке и запрете русского языка, 52 наших депутата обжаловали его в Конституционном суде. Мы этот закон отменим, потому что он напрямую противоречит статью 10 Конституции Украины. Националисты сдуваются. У нас есть шанс это сделать», — сказал Бойко.

Он напомнил, что закон о языке не защищает 40% русскоязычного населения Украины, а также венгерские и румынские меньшинства.

«Он оскорбляет национальные меньшинства. У нас 117 школ румынских, есть румынские район. 152 венгерские школы, есть венгерские районы. Сегодня эти люди оказались беззащитными. Мы будем их защищать. Остатки правящего большинства его протащили… Он был предвыборной технологией бывшего президента Порошенко, на базе которого он собирался мобилизовать свой электорат», — добавил Бойко.

Он также напомнил, что жители востока Украины всегда нормально воспринимали украинский язык.

«Люди на востоке Украины не понимают, почему такими драконовскими, карательными методами, через колено их заставляют любить украинский язык, который и так все нормально воспринимали. Он никогда не подвергался никакой дискриминации», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или закон о защите украинского языка). При этом депутаты бывшей правящей коалиции не включили в документ положения, регулирующие функционирование языков национальных меньшинств. Депутаты обещали принять отдельный закон, регулирующий использование языков нацменьшинств, но так и не приняли.

Согласно закону, на украинский язык окончательно перейдут органы госвласти и местного управления вне зависимости от региона. Суды обязаны принимать решения и выдавать их только на украинском языке. В армии уставное общение, служба, документооборот — на государственном языке. Правоохранительные органы и пограничники должны общаться с гражданами на украинском языке, это же касается службы, документооборота. При общении с иностранцами пограничники могут переходить на другой язык, понятный пересекающим границу.

Кроме того, украинский язык становится обязательным в сфере государственного образования, начиная от государственных детсадов, заканчивая вузами. При этом в младшей школе и садиках допускается параллельное обучение на языках нацменьшинств, если будут созданы отдельные классы или группы.