Москва, , 11:44 — REGNUM

Россия не ждёт каких-либо изменений в отношениях с Великобританией, поскольку в Лондон занял совершенно неприемлемую для Москвы политическую линию. Об этом 18 июля заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в интервью РИА Новости.

«Мы не ожидаем каких-либо подвижек, тем более, они сейчас заняты собственными разборками», — сказал Келин.

Он добавил, что британским политикам сейчас важнее договориться друг с другом по поводу Brexit и найти хоть какое-то решение.

Что касается отношений с Россией, то, по словам Келина, Москва понимает причины проводимой Лондоном политики и связывает её с командой консерваторов.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально сложила полномочия лидера консерваторов. Сейчас за пост премьер-министра Великобритании борются бывший и действующий главы МИД страны Борис Джонсон и Джереми Хант.

Читайте также: Мэй: отношения с Россией в текущей ситуации нормализовать нельзя