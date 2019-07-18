Пхеньян, , 11:46 — REGNUM

Северокорейский спецпосланник по переговорам о денуклеаризации оказался жив вопреки сообщениям о своей казни. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные разведслужб.

В мае южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» заявило о том, что Ким Хёк Чхоль был расстрелян за провал февральского саммита КНДР-США в Ханое. Зимой господин Ким выполнял функции спецпредставителя по переговорам с США и якобы лично поплатился за неудачный исход саммита.

Однако 17 июля Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о том, что Ким Хёк Чхоль жив, здоров и до сих пор находится на своём посту. Также не подтвердились данные «Чосон Ильбо» об опале других высокопоставленных северокорейских чиновников — Ким Ён Чхоля и Ким Ё Чжон.