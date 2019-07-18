Москва, , 11:39 — REGNUM

Встречи между Россией и Североатлантическим альянсом происходят, однако только эпизодически. При этом систематическая работа по военным вопросам не ведётся. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Андрей Келин.

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По его словам, пока понимания, когда может быть восстановлен полноформатный диалог РФ и НАТО по военной линии нет.

«Нет системной работы над военными вопросами. Есть только эпизодические встречи и контакты, и это не дает возможности для деэскалации, для разрядки, для уменьшения военно-политической напряженности в Европе», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Клин отметил, что это является большой проблемой, «одной из самых крупных проблем в Европе с военной точки зрения».

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Как сообщало ИА REGNUM, одна из таких встреч, о которых говорил Келин, состоялась 10 июля в Баку. Начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО Тодом Уолтерсом. Стороны обменялись мнениями по вопросам европейской и глобальной безопасности, о ситуации в Сирии и в Афганистане, о методах и формах борьбы с терроризмом. Российское военное ведомство отметило заинтересованность, обеих сторон в дальнейшем продолжении контактов.