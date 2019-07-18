Сеул, , 11:50 — REGNUM

Южнокорейские военные прочесывают побережье Желтого моря в поисках неизвестной подлодки. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление комитета начальников штабов.

17 июля в 7 часов утра полицейский патруль на автомагистрали Сохэан на западе страны зафиксировал объект, похожий на перископ подводной лодки, двигавшийся в направлении Северной Кореи. Силы береговой охраны и спецслужбы отреагировали оперативно и начали тщательно изучать прибрежные воды. По словам военных, подводная лодка должна была идти на небольшой глубине из-за особенностей дна и для ориентирования использовала перископ. Впрочем, абсолютной уверенности в том, что неопознанным объектом была именно подлодка, до сих пор нет. Также не выдвигается каких-либо обвинений в адрес третьих стран.

Эксперты напоминают, что в 2010 году, по официальной версии, северокорейской подлодкой был уничтожен военный корвет «Чхонан», а в 1970-е годы подлодки КНДР регулярно нарушали морскую границу.