Нью-Дели, , 12:03 — REGNUM

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Индия и КНР соблюдают двусторонние соглашения по поддержанию мира и спокойствия на границе. Об этом 17 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Раджнатх Сингх, выступая на заседании нижней палаты парламента Индии, подчеркнул, что Нью-Дели и Пекин дали войскам, размещенным на индийско-китайской границе, указание воздерживаться от каких-либо действий недружественного или провокационного характера. По словам главы индийского оборонного ведомства, Индия и Китай не заинтересованы в дестабилизации ситуации в пограничных районах и предпринимают все усилия для обеспечения мира на границе.

Напомним, что отношения между Нью-Дели и Пекином омрачает неурегулированный территориальный спор: оба государства претендуют на обширные территории северо-восточного штата Аруначал-Прадеш и северо-западного штата Джамму и Кашмир. Вооруженное противостояние двух стран в районе плато Доклам на границе с Бутаном летом 2017 года стало последним случаем обострения ситуации на границе.