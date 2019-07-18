Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM

В ходе разбирательства по делу об индийском «шпионе» в Пакистане Международный суд ООН в Гааге вынес решение в пользу Индии. Об этом 17 июля сообщило индийское новостное издание Адж так.

Международный суд ООН постановил, что Пакистан должен пересмотреть вердикт в отношении Кулбхушана Джадхава — гражданина Индии, который был приговорен к смерти военным судом Пакистана по обвинению в шпионаже и терроризме. Исламабад также должен будет предоставить консульским агентам Индии доступ как к самому Кулбхушану Джадхаву, так и к материалам его дела. Таким образом, Международный суд ООН поддержал индийскую сторону, обвинившую Пакистан в «преднамеренном вопиющем нарушении» Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Примечательно, что 15 из 16 судей Международного суда ООН, в том числе судья из Китая, выступили в поддержку Индии. На сторону Исламабада встал лишь судья из Пакистана.

Напомним, что бывший офицер ВМС Индии Кулбхушан Садир Джадхав был арестован в пакистанской провинции Белуджистан в марте 2016 года. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в шпионаже и терроризме. 10 апреля 2017 года Кулбхушан Джадхав был приговорен к смерти военным судом Пакистана. В мае 2017 года Индия опротестовала данное решение в Международном суде ООН.