Нью-Дели, , 11:49 — REGNUM

За первую половину 2019 года 9711 индийских работников в странах Персидского залива сообщили о том, что они подверглись пыткам со стороны работодателей. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, выступая на заседании нижней палаты парламента, подчеркнул, что по числу жалоб от индийских мигрантов первое место занял Кувейт: там о бесчеловечном отношении и издевательствах со стороны работодателей сообщили 2377 человек. Вторую и третью позиции заняли Саудовская Аравия (2244 жалобы) и Оман (1764 жалобы). Согласно официальным данным, 5804 индийца изъявили в посольствах и консульских учреждениях Индии желание досрочно покинуть Персидский залив в связи с невыносимыми условиями труда.

По словам главы индийского внешнеполитического ведомства, нарушение прав и свобод индийских граждан, приехавших на заработки в страны Персидского залива, является распространенной практикой. Индийским мигрантами задерживают зарплату, их лишают отпусков и выходных, заставляют работать сверхурочно без дополнительной платы, не выплачивают медицинскую страховку. Для помощи индийским работникам, попавшим в трудную ситуацию, правительство Индии открыло в странах Персидского залива 11 специальных учреждений, осуществляющих защиту прав и свобод мигрантов из Индии.