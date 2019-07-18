Нью-Дели, , 12:40 — REGNUM

Начальник штаба ВВС Индии маршал Б. С. Дханоа заявил, что индийская авиация готова вести весь спектр боевых действий при любых погодных условиях. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Б. С. Дханоа, выступая на приёме по случаю двадцатилетия со дня начала Каргильской войны на индийско-пакистанской границе, подчеркнул: «ВВС Индии располагают возможностями вести любые боевые действия, начиная от единичных авиаударов по позициям террористов и краткосрочных пограничных конфликтов и заканчивая полномасштабной войной». Начальник штаба индийской авиации также заявил, что за прошедшие 20 лет Индия обзавелась новыми вооружением и военной техникой, позволяющей наносить точечные авиаудары при любых погодных условиях.

Напомним, что 26 февраля ВВС Индии атаковали террористическую базу «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан. Операция индийской авиации стала ответом на теракт в индийском Кашмире 14 февраля, когда смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF. Указанные события привели к очередному витку обострения индийско-пакистанского конфликта.