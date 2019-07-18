Нью-Дели, , 12:54 — REGNUM

Госдеп США считает, что американо-индийские отношения имеют огромный потенциал. Об этом 17 июля сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на заявление официального представителя американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

В ходе пресс-конференции Морган Ортагус подчеркнула, что существует большое множество путей и возможностей развития отношений между Вашингтоном и Нью-Дели. По словам представителя госдепа США, последний визит госсекретаря Майка Помпео в Индию помог устранить ряд противоречий между двумя странами. Морган Ортагус отметила: «Дружба между нашими странами поможет разрешить проблемы американо-индийских отношений, в том числе в сфере торговли».

Напомним, что 12 июля в Нью-Дели завершился очередной раунд переговоров между Индией и США по вопросу торговых пошлин. Ранее, 16 июня, южноазиатское государство значительно повысило ставки пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США. Правительство Индии пошло на подобные радикальные шаги в ответ на решение Белого дома запретить беспошлинный ввоз ряда индийских товаров, в том числе стали и алюминия.