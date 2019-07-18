Москва, , 11:28 — REGNUM

Резолюция комитета ПАСЕ по мониторингу, касающаяся полномочий России в ассамблеи, содержит только пожелания и не является условиями для российской делегации. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, сообщает 18 июля РИА Новости.

По его словам, возвращению российской делегации в ПАСЕ предшествовала большая работа по линии МИД и Государственной думы. «Полномочия были возвращены российской делегации без всяких условий и исключений», — отметил Келин.

Он добавил, что в резолюции ПАСЕ содержится пожелание начать взаимодействовать с голландской следственной группой, занимающейся расследование крушения рейса МН17 и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме. В документе содержится целый комплекс вопросов, носящий рекомендательный характер для российской делегации.

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