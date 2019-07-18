18 июля 2019 | Время чтения 16 мин

Станислав Стремидловский, , 11:24 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Выборы в Верховную раду Украины пройдут по старым правилам и с низкой легитимностью, считает «Панорама» (Сумы). С момента восстановления независимости страны парламентские еще ни разу не проходили в разгар лета. Голосование в разгар сезона отпусков и жары будет иметь много негативных последствий. Всего для участия в выборах Центризбирком зарегистрировал 22 партии. Согласно многим социологическим опросам, из них барьер в 5% могут преодолеть пять: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос», «Европейская солидарность» и «Батьківщина». Горечь выборов состоит в том, что они будут иметь сомнительную легитимность — как с точки зрения права, так и политики. Президентский указ о проведении досрочных выборов сомнителен с точки зрения конституционного права, как и сомнительно решение Конституционного суда, принятое явно в угоду президенту. Скорее всего, явка избирателей на выборах 21 июля будет низкой, поскольку приходится на разгар сезона отпусков. На местных выборах громад, состоявшихся на Сумщине, она составила 30%, и нет никаких предпосылок, что в день выборов она будет намного больше. Именно из-за этого любые опросы — не более чем условность, ведь не факт, что сторонники той или иной политической силы в воскресенье 21 июля просто дойдут до участков. Таким образом, новая Верховная рада будет избрана меньшинством избирателей, а значит, будет иметь низкую политическую легитимность. В условиях гибридной войны и других вызовов, стоящих перед Украиной — это просто очередная «мина» под национальную безопасность. Самое неприятное, что мина эта закладывается просто из-за желания президента и его команды провести выборы поскорее, чтобы его партия не утратила рейтинг.

Известный польский политик, историк и сенатор Ян Филип Либицкий записал видеообращение в поддержку кандидата в депутаты Украины Владимира Иванишина, информирует «За Збручем» (Тернополь). Он отметил, что благодаря многолетнему опыту, знаниям в аграрной и исследовательской сфере Иванишин сможет стать достойным представителем региона в Верховной раде. Сенатор утверждает, что в таких людях, как Иванишин нуждается украинский парламент. «Дорогие украинские друзья. Меня зовут Ян Филипп Либицкий, я польский сенатор, — говорится в обращении. — Профессора Владимира Иванишина имею честь знать уже более 3 лет. Это человек, который является идеальным ректором, заботится о своих студентах, которых учит, как функционирует современный мир. Это менеджер с большим опытом. В таких людях нуждается украинская политика, в таких людях нуждается украинский парламент. Желаю господину профессору стать депутатом украинского парламента».

Министерство иностранных дел Украины осудило визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто (состоялся 16 июля) в город Берегово Закарпатской области, где он принял участие в ряде публичных мероприятий депутата Верховной рады Украины Василия Брензовича, который сегодня снова баллотируется в парламент, передает «Збруч» (Галичина). МИД отмечает, что, согласно украинскому законодательству участие в предвыборной агитации запрещается иностранцам и лицам без гражданства. «Статья 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что все лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства», — подчеркивается в заявлении. МИД обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку визиту Сийярто. Сам венгерский министр объяснил цель своего визита желанием наладить украинского-венгерские отношения. Он также хотел поддержать представителей национального меньшинства, которые, по его словам, находятся под давлением спецслужб (накануне проводились обыски с подозрением в подкупе голосов). Визит Сийярто также раскритиковал заместитель руководителя администрации президента Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что такая «практика недопустима, МИД с новым руководителем будет принимать меры, чтобы такого больше не повторялось».

Сиярто уверяет, что визиты венгерских чиновников не влияют на выборы в Закарпатье, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). «Этот визит был запланирован, все произошло в рамках дипломатических отношений и согласован с соответствующими дипломатическими ведомствами. Это не является вмешательством в украинские выборы, я не считаю, что каким-то образом что-то нарушаю», — заявил Сиярто. Если верить господину Сиярто, то получается, что они эти встречи планировали около трех месяцев назад и не могли спрогнозировать, что именно в это время могут состояться внеочередные парламентские выборы в Украине. Также следует отметить, что венгерские чиновники уверяют, что сотрудничество с Закарпатьем зависит от одного Брензовича. Это можно назвать скрытой агитацией за кандидата официальных лиц соседнего государства.

Поведение Владимира Зеленского показывает, что президент оказался не тем, чего от него ждали, пишет на страницах «Житомир.info» (Житомир) депутат Черняховского районного совета Юрий Малашевич. Недавний скандал в Борисполе, где Зеленский отчитал и выгнал с совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, в значительной мере завершил период заигрывания президента с общественным мнением. Общество увидело не современного креативного политического деятеля, а худший тип руководителя советских и постсоветских времен. Безусловно, кому-то это покажется не очень удачным копированием Александра Лукашенко (батька если и разносит чиновников, то конкретно и по делу). Однако оно не соответствует тем ожиданиям, которые большинство избирателей возлагали на своего кандидата.

За прошедшие полтора месяца после вступления в должность новый президент не отметился решениями, радикально меняющими экономическую ситуацию в стране, утверждает «ОстроВ» (Донбасс). Отчасти это вызвано объективными причинами: до «перезагрузки» Верховной рады и кабинета министров Украины невозможно выполнить те пункты предвыборной программы, которые ранее были озвучены. Тем не менее, первые шаги новой экономической политики сделаны. Они показывают направление, в котором страна будет двигаться следующие 5 лет. Прежде всего, надо сказать о кадровых решениях. Назначение экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны говорит о намерении президента активно влиять на ситуацию в экономике через СНБО. Возможно повторение ситуации 2008−2009 годов, когда президентом был Виктор Ющенко, а кабмин возглавляла его непримиримый оппонент Юлия Тимошенко. Первой экономической инициативой, выдвинутой новым президентом, стал законопроект о переносе новой модели рынка электроэнергии в Украине. Она должна была начать действовать уже с 1 июля. Зеленский предложил перенести эту дату на год — до 1 июля 2020 года. Эксперты и участники рынка отмечали, что переход к «свободным» отношениям производителей и потребителей электроэнергии неизбежно приведет к ее удорожанию на 40−50%. Поскольку при новой модели государство никак не будет ограничивать аппетиты производителей. А потребителям просто некуда деваться — ведь на самом деле они лишены реального выбора. Запуск нового рынка ударит по промышленности — в первую очередь по заводам. Это электрометаллургия, включая производство ферросплавов. Основные предприятия данной отрасли находятся в орбите группы «Приват» Игоря Коломойского. Также стоит обратить внимание на уточнение представителя президента в правительстве Андрея Геруса. Законопроект Зеленского предусматривает еще и отмену скандальной формулы «Роттердам+». Эта схема, внедренная при президентстве Петра Порошенко, позволяла зарабатывать сверхдоходы компании ДТЭК Рината Ахметова. А бизнес Коломойского от «Роттердама+» достаточно серьезно пострадал.

Николаевским журналистам поступают угрозы с требованием не задавать вопросов Зеленскому во время его визита в Николаев о скандальном Николаевском международном аэропорте, рассказывают «НикВести» (Николаев). Об этом в своих блогах написали Андрей Лохматов и Татьяна Локацкая. По словам Лохматова, неизвестный абонент попросил журналиста не задавать президенту вопросов об аэропорте, чтобы в последующем не возникло проблем. В свою очередь Локацкая сообщила о том, что ей также звонили с этого же номера с такими же угрозами. Стоит отметить, что именно Лохматов в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» рассказал о том, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи лично руководил незаконными работами в терминале николаевского аэропорта, а глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна давил и угрожал руководству аэропорта, требуя объявить тендер под конкретное предприятие без проекта на работы.

Рыболовы раскритиковали Зеленского за предложение запретить экологические проверки иностранных судов, пишет «Думская» (Одесса). Ассоциация рыболовов Украины считает, что это самым негативным образом скажется на экологическом состоянии Черного моря. «Глава государства основывался на жалобах капитанов на коррупцию сотрудников экоинспекции. Но противоправными действиями экоинспекторов, если они есть, должны заниматься компетентные органы. Однако это не должно влиять на экологическое состояние Черного моря. А именно море от такого решения будет страдать! Не надо забывать, что Черное море — самое малонаселенное море в мире. На глубинах более 150−200 метров в нем обитают только бактерии. Все водные живые ресурсы живут в верхних слоях моря, особенно в его прибрежной акватории. На протяжении многих лет из-за неподобающего отношения к отечественным водным ресурсам наши реки сверх меры загрязняются производственными и бытовыми стоками, а также химией с полей. Свои отравленные воды реки несут в море. В море попадают тяжелые металлы, нитраты, фосфаты, фосфор. Рядом с портами море сильно загрязнено нефтепродуктами, количество которых превышает допустимые концентрации. В результате загрязняется поверхностный слой воды толщиной 5−10 см, в котором развиваются мальки множества рыб, что приводит к их бактериальному заражению и гибели. За последнее время численность стай черноморских видов рыбы значительно снизилась», — говорится в заявлении. Свой вклад в загрязнение вносят и морские суда, продолжают рыболовы. По данным Ассоциации, за пять месяцев 2019 в морских портах Одесской, Николаевской и Херсонской областей находилось 4808 судов. Инспекция Крымско-Черноморского округа зафиксировала видимые следы сброса загрязняющих веществ у 128 судов.

«Пророссийский реванш продолжается: послом в Европейский союз назначается Владимир Литвин», переживает «Сіверщина» (Чернигов). В настоящее время постоянным представителем Украины при ЕС является Николай Точицкий. Он был назначен на эти должности бывшим президентом 4 февраля 2016. А «Литвин — глава администрации президента Леонида Кучмы, с которым связывают убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Именно Литвин, в то время председатель Верховной рады, председательствовал на заседании, когда были приняты так называемые харьковские соглашения в пользу России. Именно Литвин обвинен в плагиате. Брат Литвина, руководивший государственной пограничной службой, обвиненный в коррупции, дал приказ отойти пограничникам из пунктов пропуска во время наступления российских оккупационных сил. Другой брат, генерал, бросил поле боя и позорно бежал. Владимир Литвин — новое лицо Зе-команды. Любуйтесь! Навыбирали…

16 июля закон о языке официально вступил в действие, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). По этому случаю в Ужгороде и еще в 40 городах Украины прошла акция в поддержку закона. Для многих людей этот день стал настоящим праздником, ведь считается, что это стратегически важно для победы над Россией. Украинский — единственный государственный язык на Украине теперь официально. Впоследствии должна появиться должность уполномоченного по защите украинского языка, который будет защищать его и которому граждане смогут пожаловаться в случае ограничения их прав в общении на государственном языке. О штрафах речь не идет. Пока нарушитель сможет отделаться лишь предупреждением.

Zaxid.net (Львов) возмутил итальянский министр внутренних дел Матео Сальвини. «Украинские неонацисты готовили покушение на меня!» — это заявление Сальвини, как говорится, взорвала сеть. Одна проблема: никаких украинских неонацистов не обнаружили, задержанные — двое граждан Италии и один швейцарец. Но все равно ведомство Сальвини запускает в информационное пространство историю о том, что задержанные боевики воевали на Донбассе на стороне украинских вооруженных сил и «были близки к батальона» Азов». На фоне этого скандала в несколько ином свете можно взглянуть на приговор украинскому национальному гвардейцу Виталию Маркиву. Итальянское правосудие обвинило его в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Рокелле на Донбассе в 2014 году и осужден к 24 годам лишения свободы, хотя даже прокуратура просила только 17 лет. «Осудили Маркива без прямых доказательств, вопреки свидетельству очевидцев, на основе полных домыслов, — заявляет издание. — Логично задать вопрос: не был ли суд политически ангажированным? Можно предположить, что судьи решили подыграть Сальвини, чтобы тот сумел эффективно воспользоваться «украинской картой».

Представители объединения «Демократична сокира» провели в Одессе акцию «изгнания» из города местного депутата Верховной рады Украины Сергея Кивалова, рассказывает «Таймер» (Одесса). «Демократические» активисты искололи иголками чучело Кивалова под церковью. Это действо было устроено возле храма святой мученицы Татьяны при Одесской юридической академии, президентом которой и является Кивалов, он баллотируется в парламент и на этих. С собой под церковь активисты принесли табличку с нецензурной надписью «Пидрахуй, тоби п*зда», объясняя это необходимостью борьбы с коррупцией в судейской системе. Один из организаторов акции Александр Шушпанов и его соратники принесли с собой большую куклу вуду и утыкали ее иголками.

Газовое месторождение на Херсонщине подключать к общей трубе не собираются, пишут «Херсонцы» (Херсон). Еще два года назад власть активно пиарилась на проекте подключения к национальной газотранспортной системе Стрелковского газового месторождения на Арабатской стрелке. На проект строительства «объединительного» трубопровода длинной свыше девяноста километров от села Красный Чабан Каланчакского района области до Геническа потратили миллионы гривен бюджетных средств, в Генической райгосадминистрации с помпой подписали согласование маршрута — и на том все заглохло. Ведь на строительство трубопровода нужно более семисот миллиардов гривен, а в государственном бюджете такую сумму и не думают закладывать. Председатель правления «Херсонгаз» Альберт Зангиев проинформировал: никаких «движений» по поводу реализации проекта не происходит — он даже перестал обсуждаться на уровне областного совета и областной государственной администрации, не говоря уж о правительстве. Между тем, с 1 января следующего года прекращается транзит российского газа на Украину, а покупать его у России прекратили еще раньше. Украина спешно закачивает в хранилища резервное голубое топливо, чтобы иметь запас хотя бы на год. Однако любые запасы когда-нибудь заканчиваются. Пополнять их проще на месте, и не ждать, когда «добрый дядя» из-за рубежа что-то нам соизволит продать за доллары или евро.

На Украине участились разводы для получения субсидии, передает «Галичина» (Ивано-Франковск). Украинцы идут на всевозможные ухищрения, чтобы получить помощь в оплате коммунальных услуг. Ранее только выписывали из квартир членов семьи. А потом, когда и это уже не помогало получить субсидию, супружеские пары начали официально разводиться. Большинство семей так поступают из-за высоких тарифов на коммунальные услуги и низкие зарплаты. Статистика прошлого года показала, что количество разводов составляет уже 50 процентов от количества зарегистрированных браков. И этот показатель увеличился именно в последние годы. С приходом осени в преддверии отопительного сезона ожидается еще большая волна расторжения браков. Дело вовсе не в охлаждении чувств у супругов, а в субсидиях. Судьи, которые в последнее время рассматривают «разводные» дела, сами отмечают, что иногда по поведению супругов можно догадаться об истинной причине их развода. Часто граждане, когда забирают судебное решение о разводе, которое уже вступило в силу, уже не скрывают, что оно необходимо было для подачи документов на оформление субсидии. И для пары это действительно сложный шаг. Особенно, если к этому прибегают люди, которые только что поженились или те, которые прожили вместе уже несколько десятилетий, а теперь вынуждены, чтобы получить субсидию, юридически стать чужими. Кстати, если в семье и без того были проблемы, такие вынужденные меры могут привести к реальному разрушению семей.

Китайцы возобновили попытки купить «Мотор Сич», информирует «Новый день» (Запорожье) со ссылкой на Global Times. Заявка на покупку акций в компетентные органы Украины подана 7 июня и принята к рассмотрению 21 июня. Соответствующее решение Антимонопольного комитета Украины ожидается 22 июля. В случае одобрения инициативы Skyrizon может стать владельцем более 50% акций «Мотор Сич». Издание напоминает, что предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона. По словам китайских аналитиков, украинская компания, которая создала двигатели для самого большого в мире транспортного самолета Ан-225, могла бы помочь Китаю в развитии авиационной промышленности, если сделка состоится. В сообщении отмечается, что в Китае имеется 13 типов и более 1200 авиационныхдвигателей, изготовленных компанией «Мотор Сич».

Цены на украинские помидоры установили новый рекорд, пишет «Редпост» (Харьков). После последней волны подорожания цены на красные тепличные томаты достигли показателей 24−30 грн / кг, а розовые и желтые сорта томатов на оптовых рынках Украины предлагаются сегодня по 38−40 грн / кг. На юге Украины фермеры уже начали собирать грунтовой томат, первый урожай производители предлагают по 15−17 грн / кг, такой уровень цен тоже выглядит беспрецедентно высоким. Для сравнения: год назад на крупнейшем в оптовом рынке Харькова «1-й километр» тепличный и грунтовой томат предлагались, как минимум, в 2,5−3 раза дешевле. Рост цен до невиданных показателей в этом сезоне объясняется рядом факторов. Урожай помидоров страдает из-за погодных катаклизмов. Хозяйства Закарпатья потеряли часть урожая из-за массового подтопления теплиц. На юге сезон сбора почвенного томата задерживается, а постоянные перепады погоды способствуют распространению болезней и, соответственно, негативно плывущие на урожайность. К тому же уже второй год наблюдается сокращение площадей под грунтовой томат, это является следствием уменьшения спроса со стороны перерабатывающей отрасли, которое началось еще 4 года назад. Спрос на грунтовой томат у населения тоже снижается, украинцы меньше консервируют и больше стали есть свежих салатов. За первое полугодие 2019 года на Украину было ввезено 55 тыс. тонн помидоров, это на 15% больше, чем за тот же срок 2018 года и почти в 2 раза превышает объем экспорта за первые 6 месяцев 2017 года. Ситуация с экспортом обратная: в первом полугодии 2019 года Украина продала на внешнем рынке менее 1 тыс. тонн помидоров, уменьшив в 3 раза показатели по сравнению с предыдущим сезоном и в 5 раз по сравнению с первой половиной 2017 года.