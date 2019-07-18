Нью-Дели, , 12:14 — REGNUM

Посол Ирана в Индии Али Чегени заявил, что его страна готова инвестировать в расширение нефтеперерабатывающего завода в Южной Индии.

Участие Ирана в данном проекте было поставлено под вопрос в связи с резким сокращением экспортных поступлений после ужесточения санкций США. Сокращение импорта иранской нефти со стороны Индии также вызвало сомнения в заинтересованности мусульманской страны в инвестировании в подобные проекты. Тем не менее, посол отметил, что Иран готов развивать многофакторное сотрудничество с Индией, что проявляется в увеличении заинтересованности в инвестиционном сотрудничестве.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», мощность данного НПЗ в штате Тамилнад составляет 20 тыс. баррелей в сутки. Согласно прогнозам, планируется увеличить этот показатель до 180 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что до отмены исключений из санкций, Индия являлась вторым поставщиком нефти из Ирана, однако правительство страны приняло решение приостановить покупку иранской нефти в связи с ужесточением политики США.