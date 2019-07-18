Нью-Дели, , 15:47 — REGNUM

Правительство Индии запустило кампанию против фирм, занимающихся распределением природного газа в 34 городах страны. Данная программа вступит в силу через 6 месяцев и подразумевает введение специальных правил и норм, которые могут привести к поэтапному отказу от монополий на поставку газа.

Согласно сообщениям представителей правительства Индии, данные меры позволят потребителям из крупных городов, в том числе из Нью-Дели и Мумбаи, выбирать дистрибьютора газа.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в 2009 году компаниям, которые создавали газораспределительные сети в стране, были предоставлены эксклюзивные права на продажу и поставку газа в крупные населенные пункты. Это дало этим фирмам исключительное право на использование трубопроводов в течение 25 лет. Тем не менее, представители правительства страны уже в 2019 сообщают о своих планах по повышению уровня конкуренции в данной сфере.

«Эти монополии давно возместили свои расходы на строительство газораспределительных сетей. Доказательством этому может служить их прибыль за 10 лет и рыночная капитализация», — говорится в заявлении правительства.