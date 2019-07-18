Нью-Дели, , 11:45 — REGNUM

Министерство обороны Индии заявило, что Пакистан «постоянно» наращивает свои вооруженные силы, в особенности ядерный и ракетный потенциал. Помимо этого, в официальном заявлении ведомства говориться, что мусульманская страна, будучи охваченной финансовым кризисом, продолжает «настойчиво совершать атаки на Индию» за счет трансграничного терроризма.

В ежегодном отчете министерства сообщается, что армия Пакистана все больше стала влиять на внешнюю политику страны, упрочила свои позиции в области безопасности и обороны. Подобные тенденции происходят после прихода к власти в стране Имрана Хана в августе 2018 года.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министерство обороны Индии сообщает, что в распоряжении Пакистана в настоящее время находится 140 — 150 ядерных боеголовок. Причем, согласно прогнозам специалистов, их количество может увеличиться до 250 к 2025 году. Это, прежде всего, связывают с увеличением мощностей страны по обогащению урана и производству плутония.

«В связи с нестабильностью в стране, существует потенциальная угроза применения ОМП террористами. Ситуация усугубляется тем, что правительство Пакистана поддерживает некоторые террористические группировки, поощряет массовое проникновение вооруженных лиц через границу с Индией», — говорится в докладе министерства обороны республики.