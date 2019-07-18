Нью-Дели, , 11:18 — REGNUM

Согласно данным правительства Индии, обнародованным на заседании нижней палаты парламента, всего за три года в штат Джамму и Кашмир проникло около 400 террористов. 126 из них были ликвидированы службами безопасности страны.

В то же время, в ходе столкновений с группами террористов на границе штата, были убиты 27 сотрудников службы безопасности. В настоящее время четверо террористов находятся под арестом.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», по словам представителей правительства, в первой половине 2019 года общее количество случаев незаконного пересечения границы штата сократилось на 43%, если сравнивать с тем же периодом за 2018 год. Всего в 2018 году подобных случаев было 143, в 2017 — 136, а в 2016 — 119.

Правительство Индии применяет многосторонний подход для сдерживания активности террористов в этом регионе. Он включает развертывание специальных ограждений, активное использование улучшенной разведывательной системы. Немаловажным фактором борьбы с трансграничным терроризмом является и оснащение сил безопасности Индии современным оружием.