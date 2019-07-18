Нью-Дели, , 11:15 — REGNUM

Средства массовой информации Индии сообщают, что страна собирается сохранить экспортные субсидии на сахар, несмотря на активные жалобы со стороны прямых конкурентов на международном рынке. Напомним, что недавно Бразилия и Австралия направили жалобу во Всемирную торговую организацию с просьбой рассмотреть вопрос субсидирования экспорта сахара индийским правительством.

Стоит отметить, что в настоящее время Индия является вторым по величине производителем сахара в мире.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», субсидирование экспорта может прямо сказаться на мировых ценах на сахар-песок, которые упали на 20% в 2018 году. В 2018 — 19 ф.г. экспорт Индии вырос до 3,3 млн. тонн. (в 2017 — 18 ф.г. он составил 620 тыс. тонн.)

«Промышленность нуждается в государственной поддержке экспорта. Она будет предоставлена без нарушений правил ВТО», — заявили в правительстве Индии.