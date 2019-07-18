Кампала, , 11:14 — REGNUM

Кенийское правительство заявило, что между Кенией и Угандой будет подписано приграничное мирное соглашение, которого ждут четыре миллиона жителей приграничных районов Покота, Карамоджи и Туркана.

По информации кенийского новостного издания «TaifaLeo», главный административный секретарь по вопросам делегирования полномочий и обязанностей и проблемам засушливых и полузасушливых земель Кении Хуссейн Дадо сообщил, что странами была разработана трансграничная программа, которая направлена на достижение прочного мира между двумя странами.

По его словам, взаимопонимание между Кенией и Угандой будет достигнуто благодаря выработке приемлемых механизмов совместного использования ресурсов, улучшению инфраструктуры, поддержке культурной и межобщинной деятельности, а также расширению прав и возможностей молодежи посредством развития предпринимательской деятельности и повышения занятости.