Киев, , 11:06 — REGNUM

«Оппозиционная платформа — За жизнь» готова на несколько лет предоставить отдельным регионам Донбасса особый статус и принять закон об амнистии для тех, кто не совершал военных преступлений. Об этом 18 июля завил в Днепре внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

«Грань компромисса — закон об особом статусе Донбасса для этих частей на несколько лет для восстановления инфраструктуры и возврата к мирной жизни. Также закон об амнистии, естественно, для тех, кто не участвовал в преступлениях. Ситуация такова, что на той территории любого доктора или учителя можно смело «упаковывать», привязывать бирку «пособника террористов» и отравлять в тюрьму, с учетом принятого закона о так называемой реинтеграции», — сказал Бойко.

При это он считает, что прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР помогут завершить войну.

«Сегодня ситуация поменялась. Нужно переходить к переговорам. Более того, мы не просто говорим, мы начали эти переговоры. У нас прошли переговоры с руководителями этих непризнанных республик по обмену пленными, освободили четверых человек. На этой неделе переговоры продолжатся… Мир не придумал другого сценария, кроме как прямых переговоров, чтобы завершить конфликт не военным, а политическим путем», — рассказал Бойко.

Как сообщалось, 11 июля внефракционный депутат, член партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич завил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, а после и президент Петр Порошенко наделили главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука мандатом на проведение официальных прямых переговоров Киева с лидерами ДНР и ЛНР.