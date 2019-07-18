Анкара, , 11:36 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, проведенной им после встречи с македонским коллегой Николой Димитровым, заявил: «Санкции ЕС не стоит воспринимать всерьез потому, что помощь нам как кандидатам в члены ЕС нам уменьшали и ранее. Это нас никак не коснется».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Они сами прекрасно понимают, что принятые ими решения совершенно невыполнимы». Он указал, что некоторые главы приостановленного ЕС соглашения о гражданской авиации заблокированы из-за греческой общины Кипра. Министр подчеркнул: «ЕС сам постоянно критикует вторжение политиков в банковскую сферу. Они говорят о свободной рыночной экономике, но сейчас прямо приказывают своим банкам». Мевлют Чавушоглу добавил, что ЕС нуждается в Турции. Он продолжил: «Вне зависимости от того, состоятся переговоры на высшем уровне или нет, они вынужденно к нам вернутся, у них нет выхода. Из-за бессмысленных договоренностей с греческой общиной Кипра и Грецией, ЕС был вынужден принять эти … решения о введении санкций».