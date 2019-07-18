Биробиджан, , 11:16 — REGNUM

На территории Еврейской области в Единый день голосования и в конце августа пройдёт 17 избирательных кампаний, число претендентов бьёт все рекорды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из 17 избирательных кампаний, которые пройдут в регионе, пять являются основными, 12 — дополнительными или повторными. В течение основных кампаний будут проходить выборы депутатов городской думы Биробиджана и депутатов Октябрьского, Облученского, Смидовичского и Ленинского районов.

На 99 депутатских мандатов претендует 371 человек, которые выдвинулись в качестве кандидатов. За последние годы, как отмечают местные наблюдатели, это самый высокий показатель.

Своё участие в выборах заявили парламентские политические партии, а также экологическая партия «Зелёных», ранее не участвовавшая в выборах на территории ЕАО. В думу Биробиджана выдвинулось 126 кандидатов, из которых 55 являются самовыдвиженцами, 21 кандидат от «Единой России», 12 от КПРФ, 19 от ЛДПР, 18 от «Справедливой России» и один кандидат от «Зелёных».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат думы Биробиджана Владимир Сахаровский, представляющий КПРФ, отметил, что нельзя однозначно говорить о судимости, имеющейся у кандидата, тем более, погашенной. Из 126 человек, зарегистрировавшихся в качестве кандидатов на выборы в думу Биробиджана, трое имеют судимости по статьям кража, истязание, незаконное лишение свободы.