Куала-Лумпур, , 11:33 — REGNUM

Бывший заместитель премьер-министра Малайзии Анвар Ибрагим, дважды заключенный в тюрьму по обвинению в содомии, которое, по его словам, было сфабриковано, а позже был помилован, заявил в четверг, 18 июля, что имеет необходимую поддержку, чтобы занять кресло премьер-министра, а также отверг призыв уйти в отставку из-за нового гей-скандала, передает агентство Reuters.

Раскол в Партии народной справедливости Анвара (PKR) случился после того, как в июне среди политиков и журналистов распространили несколько видеороликов, где якобы министр экономики Азмин Али занимался сексом с мужчиной. Содомия запрещена в Малайзии, осужденный по этой статье несет наказание — заключение в тюрьму и порку. Азмин, заместитель главы PKR и приближенный премьер-министра Махатхира Мохамада, назвал «гнусным заговором» историю с показанными видеороликами и попыткой помешать его карьере.

Анвар опроверг сообщения о том, что он призывал Азмина уйти в отставку, если видеозаписи окажутся подлинными, заявив, что его комментарии были вырваны из контекста.

«Что касается секс-видео, с самого начала мы выразили отвращение к игре грязных политиков», — сказал Анвар. Анвар отмел разговоры о полученном от Азмина вызове в борьбе за пост премьер-министра.

«У меня есть цифры, я получил поддержку коалиции Pakatan Harapan и премьер-министра», — сказал он в обращении к правящей коалиции с наибольшим представительством PKR. «Это несправедливо по отношению ко мне или к Азмину — утверждать обратное».

Партия Анвара обещает спасти Малайзию от клептократов и «перестроить страну», ожидается, что именно он займет место 92-летнего Махатхира Мохамеда, автора малазийского экономического чуда, когда тот уйдет с поста премьер-министра через год или два.